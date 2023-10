Genappe: travaux entre les ronds-points du Colruyt et de Genappe Matériaux sur la N5

La Ville de Genappe indique qu’elle n’a pas été concertée par le Service Public Wallonie pour l’organisation de ces travaux. Ils auront pourtant une incidence sur la circulation à Genappe. Les travaux consistent en un raclage du revêtement et la pose de deux couches dans les deux sens de circulation. Les deux sens de circulation seront maintenus en réalisant un passage de berne.

"Tourne à droite" allongé Pour des raisons de sécurité, la rue Dauphine sera totalement fermée à la circulation pour des raisons de sécurité: "Cela évitera des"tourne à gauche"potentiellement dangereux ou des réinsertions hasardeuses du bus qui, venant de la rue Dauphine, déborderait inévitablement sur le flux de trafic vendant à contresens. Suite de cette fermeture, et selon les informations du SPW, l’ensemble de la circulation sera dévié via la RN25 entre l’échangeur de Ways et celui de la RN5. Les bus seront également déviés via la RN25". Par ailleurs, le SPW profitera de ces travaux pour allonger le "tourne à droite" par réduction de bande en approche de la rue Dauphine sur la N5.