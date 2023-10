Genappe: "Gérard Couronné semble oublier que je suis aussi candidat bourgmestre", souligne Vincent Girboux

Et d’ajouter: "À la suite des élections communales de 2018, Gérard Couronné a annoncé au MR de Genappe qu’il accomplissait son sixième et dernier mandat. Ce qu’il a répété à plusieurs reprises. Ma candidature avait déjà été communiquée à ce moment. En 2022, Gérard Couronné a changé de décision et a finalement annoncé qu’il souhaitait se présenter comme tête de liste et briguer un septième mandat, après une période de 36 ans dans la fonction de bourgmestre. J’ai déposé également ma candidature argumentée comme tête de liste, qui a été acceptée. Aucun accord n’a été trouvé et Gérard Couronné a refusé de soumettre le choix de la tête de liste à l’assemblée générale".

Une conciliation a été menée à la Fédération MR Brabant wallon à l’été 2022. "Un projet d’accord s’est dégagé pour une liste unique, il a été communiqué aux mandataires et candidats MR 2018 pour approbation le 30 septembre dernier. Ce projet d’accord doit encore être soumis à l’assemblée générale de la section locale du MR.

Ayant réalisé le deuxième score sur la liste du MR en 2018, je suis un candidat bourgmestre légitime, disposant des compétences, d’une expérience certaine et des qualités adéquates et reconnues par mes pairs pour prendre mes responsabilités au service de la population. Je souhaite développer des projets positifs et travailler l’avenir de la Ville de Genappe".