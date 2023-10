Genappe : Tiffany Fevery a défilé à l’Africamuseum

En tant que mannequin "plus size", Tiffany Fevery a déjà défilé à plusieurs reprises sur des podiums. Elle était notamment présente lors d’un défilé en 2020 à Paris, capitale de la mode. Elle était déjà présente aussi en 2019 à l’Africanmuseum: "J’avais été choisie comme représentante de la diversité morphologique lors du défilé de Milta Daimond, lors de la réouverture du musée. Cette année, le musée, qui a pour mission de promouvoir la compréhension et l’appréciation de la culture africaine, a soutenu Rosy Sambwa pour le projet Aya Africaanse Fashion Héritage. Le renouvellement de ma participation à cet événement revêt une signification particulière. En choisissant un mannequin plus size pour un événement d’une telle envergure, les organisateurs envoient un message fort sur la beauté dans toutes ses formes. Ce choix témoigne de l’engagement envers la représentation authentique et équilibrée de la diversité des formes féminines et africaines", explique Tiffany Fevery.

Sa présence sur les podiums incarne un message fort: "Je veux porter un message universel de beauté et d’acceptation et souhaite inspirer une génération à embrasser sa propre individualité et à célébrer la diversité qui fait la richesse de notre société", indique-t-elle.