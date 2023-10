Genappe : Piwi Leman présente "La Voie du griot" ce vendredi soir dans le bar du Monty

Cela fait des années que Piwi Leman sort des sentiers battus. Pour cette saison 2023-2024, il se lance dans l’enregistrement et la sortie de trois EP. Le premier, La Voie du griot, enregistré au studio Maca à Wavre, vient de sortir: "Le griot est un conteur musicien africain qui passe de village en village. C’est ainsi que je vois ma prochaine tournée, avec des musiques au service du texte, à la rencontre du public avec des textes surprenants, poétiques et vivants, dans des lieux intimistes", dit-il. Ses instruments ? "Je les ai fabriqués. Ils portent tous un prénom: Rosie pour ma pelle guitare, Jacqueline et Ibri pour les cigares box, Pépé pour mon ukulélé électrique ou encore Alain-Guy pour mon banjolélé".