Balade ludique et critique du groupe Écolo

Une quarantaine de personnes, membres de la locale Écolo, sympathisants et citoyens ont participé dimanche à la balade à vélo ludique et critique dans Genappe sur les thèmes de la mobilité et de l’aménagement du territoire: "Nous voulons nous imposer comme un groupe soudé, organisé en mode constructif et participatif. Nous organisons un événement chaque année lors de la rentrée. L’année dernière, nous avions fêté nos quarante ans. Cette année, nous avons proposé une balade à vélo d’environ dix-sept kilomètres dans Genappe. Nous avons soulevé quelques points problématiques relatifs à la mobilité douce, notamment l’accès pour les enfants aux écoles, des aménagements cyclables incomplets et encore d’autres aménagements insuffisamment sécurisés", signale Anne Beghin, co-présidente du groupe Écolo.