Genappe : à Ways, une tonne de lingettes retirées de la Dyle

Anne Beghin (Écolo) a demandé, lors du conseil communal de ce mardi 26 septembre, si le subside accordé à l’ASBL Aer Aqua Terra était encore suffisant compte tenu du travail réalisé sur Genappe par l’association: "L’ASBL est restée durant le mois de septembre à Ways pour le nettoyage de la Dyle. C’est un travail difficile. Les charges salariales, le transport des déchets, l’achat de matériel – outils, barques, combinaisons… – coûtent toujours plus cher. J’aimerais que l’on puisse voter une augmentation du subside qui lui est accordée", a indiqué la conseillère. L’échevin de l’Environnement, Benoît Huts, a rappelé qu’Aer Aqua Terra est active à Genappe depuis 2017: "L’ASBL a sollicité la Commune pour obtenir un subside en novembre 2019. Nous lui accordons 1 500 € par an depuis 2020. Les responsables nous demandent aujourd’hui une augmentation de ce subside pour compenser la hausse de leurs charges de gestion estimée à 11 000 € par mois. Nous n’avons pas pris d’engagement sur la durée de leurs interventions. Ils gèrent leur calendrier, ils poursuivent leur mission en toute autonomie. On ne s’est pas prononcé sur la demande d’augmentation des subsisdes. On verra cela lors de l’élaboration du budget 2024".