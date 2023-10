Genappe: la roller parade a lancé la saison du 38

Les plus aguerris pouvaient aussi s’engager sur un parcours de 25 km – ici à vélo uniquement – pour découvrir la carte du réseau cyclable de Genappe: "La journée s’est clôturée sur la scène de la maison des jeunes avec la prestation de plusieurs jeunes rappeurs et où Gust a présenté son nouveau projet, “Union Fait La Force”".

Les activités étaient axées sur les familles. Le 38 s’était associé avec l’ASBL Echap’Art de Mathilde Dedeurwaerdere et Morgane Van der Belen pour coordonner les activités du dimanche: "Notre ASBL a été créée pour relier l’art, la culture, les voyages et la rencontre. Nous organisons des stages sur la thématique du monde", signale Mathilde Dedeurwaerdere.

Le dimanche après-midi, le jardin du 38 s’ouvrait sur le Monde avec un atelier manga pour le Japon, un atelier cuisine pour la Palestine et les résidents du centre Croix-Rouge, un atelier capoeira pour le Brésil, un four à pizza pour l’Italie… Le dimanche encore, l’École de cirque du Brabant wallon et les Jeunesses musicales du Brabant wallon proposaient des initiations. Le tout s’est terminé par un concert du groupe Ostara (musique du monde).