Genappe : la Ville garantit l’emprunt pour le complexe tennis/padel

Pour l’obtention du subside pour lequel le SPW Infrastructures a donné un accord de principe, la Ville doit délivrer un bail emphytéotique d’au moins 20 ans à l’ASBL. Pour financer la partie non subsidiée, l’ASBL compte souscrire un emprunt de 1 265 470 € auprès d’une banque. Le décret relatif aux subventions pour infrastructures sportives prévoit que l’ASBL doit obtenir une garantie bancaire ou un soutien financier d’un pouvoir local pour la partie non subsidiée lorsque le coût de construction des infrastructures est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €. L’ASBL s’est tournée vers la Ville pour obtenir cette garantie.

Une décision urgente

Le bourgmestre, Gérard Couronné (MR – Les Engagés), a mis le point en urgence au conseil communal de ce mardi 26 septembre 2023: "La banque garantit son taux d’intérêt à l’ASBL jusqu’au 7 octobre à condition que la garantie communale lui soit octroyée avant cette date. En cas de défaut de paiement du promoteur, les infrastructures reviendraient automatiquement à la Ville sans intervention financière".

Pour Anne Beghin (Écolo), cela manque d’un garde-fou, et aucune garantie n’est fournie à la Commune qui a déjà beaucoup investi pour le sport ces derniers temps notamment avec la buvette du football.

Face à ces réticences, Olivier Mainfroid (MR – Les Engagés) a indiqué qu’ "un plan financier avait été rentré à Belfius pour démontrer que le projet est viable".

"Ce même plan financier a été approuvé par la Région pour l’obtention du subside. Nous sommes sereins", a ajouté Gérard Couronné.

OK d’Écolo du bout des lèvres

Après une suspension de séance, Bernard Löwenthal (Écolo) a indiqué que son groupe n’était pas très à l’aise de devoir se décider à la va-vite sur le dossier: "Nous n’avons pas pu y réfléchir. Vu que le plan financier tient probablement la route, on va approuver pour ne pas bloquer le dossier…"

Tiffany Fevery (+ PluS) a choisi l’abstention: "Nous ne connaissons pas cette ASBL et ne savons pas si elle a la capacité à gérer le projet dans toute son ampleur".

Christine Gilain (Ensemble) s’est aussi abstenue. Idem pour Anne Beghin alors que les autres membres du groupe Écolo ont voté pour, avec la majorité.