Bousval : 3,6 millions d’euros escroqués à une riche héritière

Il s’agit d’une arnaque pratiquée par des gens du voyage. Lors de travaux effectués dans certains domiciles, par exemple sur les toitures, ils repèrent une victime, s’informent sur ses moyens financiers et ses centres d’intérêt. Un peu plus tard, alors que le travail est terminé, un homme noue des relations amicales avec le pigeon, et explique qu’il est expert en matière d’œuvres d’art.

La toile continue à se tisser subrepticement lorsque la victime est invitée à une vente d’objets rares, organisée près de chez elle. Souvent des statuettes, en jade, en bronze ou en ivoire, en rapport direct avec ses centres d’intérêt. Les escrocs ferrent le poisson en vendant d’abord une ou deux œuvres, pour quelques milliers d’euros.

Au fil des contacts noués avec l’organisateur de la vente, on propose ensuite à la victime d’autres pièces de collection. Et pour la mettre en confiance, on lui suggère de venir avec son propre expert. L'"ami expert", qui est dans la combine, certifie la rareté des œuvres, annonce qu’il est lui-même intéressé si la victime ne veut pas acheter, ou explique qu’il est en contact avec des collectionneurs qui sont prêts à payer encore plus cher pour ces pièces d’exception.

Où la victime a du mal à réaliser avoir été flouée

Et voilà comment une riche héritière du Brabant wallon a dépensé en 2016 près de 3,6 millions d’euros pour des statuettes qui, après véritable expertise, valaient… 80 000 €.

Lorsque les policiers l’ont identifiée sur base des informations d’Interpol, ils l’ont entendue mais la dame ne croyait pas elle-même être tombée dans un tel piège. Il a fallu quatre auditions pour qu’elle réalise qu’elle avait été complètement roulée dans la farine.

Son avocat et le ministère public, ce mardi 26 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel, ont décrit une personnalité fragile, préférant les animaux aux humains, dont les prévenus ont pu habilement exploiter les failles.

L’enquête, menée en partie en France, a permis d’identifier les "apporteurs d’affaires" qui ont travaillé chez la victime, le faux vendeur, le faux expert, un autre homme qui s’était fait passer pour le fils d’une collectionneuse anversoise ayant des problèmes d’argent… On est aussi remonté jusqu’à deux Hennuyers qui ont recueilli l’argent sur le compte de leur société sans activité, via une convention bidon, pour le dispatcher ensuite sur une constellation de comptes étrangers.

Jusqu’à 15 mois de prison requis

Ces deux-là nient les préventions de blanchiment tandis que les autres prévenus, issus effectivement de la communauté des gens du voyage, ont expliqué ne pas comprendre ce qu’ils font sur le banc des prévenus.

D’accord, ils viennent de temps en temps en Belgique mais c’est pour se regrouper dans des camps comptant des dizaines de caravanes. Alors forcément, ils se connaissent tous de près ou de loin, certains ont des liens familiaux, chacun fait ses petites affaires dans les travaux de rénovation ou la vente sur les marchés.

Mais l’art, sûrement pas. Et aucun ne connaît l’héritière… qui les a pourtant reconnus sur photo et a expliqué leur rôle dans l’arnaque.

Des peines allant jusqu’à 15 mois de prison ont été requises, vu l’ancienneté des faits. La défense plaidera le 10 octobre.