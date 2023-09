Genappe : deux sages-femmes ouvrent un centre périnatal de référence à Baisy-Thy

Leur projet est né en 2021. Marine Dupont et Morgane Carlier sont amies depuis qu’elles se sont rencontrées à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies quelques années plus tôt. Lors de l’une de ces soirées où l’on refait le monde, les deux sages-femmes partagent le constat qu’elles passent beaucoup de temps à aiguiller, et renvoyer les parents ou futurs parents vers l’un ou l’autre spécialiste ou thérapeute…

"Quand on est sage-femme, on entre dans l’intimité des familles, explique Morgane Carlier. On arrive au début de la grossesse, pour le suivi de la maman, et ce suivi continue jusqu’à ce que le nourrisson ait un an. Mais en réalité, il se poursuit bien au-delà, car les parents sont souvent démunis. Ils font alors appel à la sage-femme, qui est une sorte de référence pour toutes les questions qui se posent relativement au post-partum, parce qu’on a un réseau."

C’est là que naît l’idée de rassembler dans un même centre, des spécialistes de tous bords, capables d’aider les jeunes parents et leurs enfants. Un centre qui permettrait des échanges entre les spécialistes de toutes disciplines, sans être dans une structure hospitalière.

Avec le soutien de Cap Innove

L’idée des deux jeunes femmes convainc Cap Innove (incubateur d’entreprises installé à Nivelles) qui leur permet de participer à leur programme d’accélération pour les porteurs de projet du Brabant wallon. C’est ainsi qu’elles mettent sur les rails le Centre périnatal du BW. Il ne restait plus qu’à trouver l’endroit idéal pour cela. Elles ont investi une magnifique ferme, située au Dernier Patard, à Baisy-Thy. Plus de 1 000 m2 y étaient disponibles suite à la fermeture du restaurant Le Lieu pendant la crise du Covid. Si les portes se sont ouvertes le 5 juin dernier, l’inauguration officielle n’a eu lieu que ce jeudi 14 septembre.

"Nous voulons être un centre de référence en périnatalité et accompagnement à la parentalité, annonce Marine Dupont. Pas question d’être un centre médical traditionnel. Cela existe déjà et cela ne correspond pas à nos valeurs et à ce ‘‘plus d’humain’’ que nous voulons offrir aux patients. Les professionnels qui nous rejoignent viennent du domaine médical, paramédical et thérapeutique, et acceptent de travailler en réseau pour une prise en charge globale des patients. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les structures hospitalières, les centres médicaux et les médecins généralistes de la région."

Recherche spécialistes

Douze cabinets médicaux sont mis à disposition des professionnels qui souhaitent les louer. Une cinquantaine de professionnels de 12 disciplines y exercent déjà, "mais on manque encore de certaines spécialités comme un ORL pédiatrique, un endocrinologue, un acupuncteur spécialisé, un pédo-psy, etc."

En réalité, l’aventure ne fait que commencer, car les deux jeunes femmes pensent déjà à étoffer l’offre de services et de soins (lire ci-dessous). Avec un enthousiasme tel que rien ne semble devoir les arrêter.

www.centreperinataldubw.com