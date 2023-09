Genappe: le campement médiéval des Journées Louis XI  est installé jusqu’à dimanche

Tiflo, président de la compagnie Fer de Lance, anime le campement: "Plus d’une centaine de médiévistes feront découvrir la vie au Moyen Âge, ce week-end. De nombreuses compagnies, dont deux compagnies françaises, sont de la partie. Nous aurons une trentaine de stands didactiques, sur la calligraphie, la poliorcétique (art d’assiéger les places fortes), etc. Il y aura aussi un stand avec des lapins".

Les Journées Louis XI, ce sont aussi des spectacles, des simulations de combats en armure ainsi que des démonstrations de fauconnerie, de tir d’artillerie… La Guerre de la Vache, en Condroz au XIIIe siècle, sera aussi évoquée. "Nous aurons également des animations participatives comme le lancer de hache et un stand de tir à l’arc."

Plusieurs artisans seront présents également: travail du cuir, poterie, vaisselle, bijoux, confection de vêtements et produits de bouche (bœuf, jambonneau, galettes bretonnes…).

Une marche aux flambeaux sera organisée samedi soir en compagnie de l’orchestre Slayrish qui donnera un concert après un tir d’artillerie de nuit. Le cercle d’histoire de Genappe et le Relais du visiteur proposent une balade historique. Des combats d’escrime ludiques sont animés par la maison des jeunes. La bibliothèque de Genappe invite le public dans sa cabane aux mystères et animera une balade contée.

Le campement médiéval est ouvert ce samedi de 10h à 22h et ce dimanche de 10h à 18 h. L’entrée et le parking se font à la plaine communale. Entrée: 5 € (7 € pour les deux jours) ; gratuit pour les personnes costumées et les enfants de moins de 12 ans.

www.genappe.be