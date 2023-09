La fête par les habitants à Vieux-Genappe

Trois parcours découverte

Les habitants qui acceptaient de s’investir étaient ensuite conviés à l’organisation d’une fête du village. Celle-ci s’est déroulée dimanche dernier avec de nombreuses activités. Cela a débuté par une brocante sur la place Mercurey. Les participants pouvaient ensuite découvrir le village au travers de trois parcours dessinés par Guy Choisez: "J’ai créé trois parcours, l’un de 4,3 km (Le tour du Poty), un autre de 7,5 km (Promelles) et le troisième de 16 km (Terre d’abbaye). J’ai voulu, via ces balades ludiques, attirer l’attention des marcheurs sur l’histoire des lieux qu’ils traversent". Les parcours ne sont pas fléchés: "Le Carrefour culturel 38 a créé trois road-books illustrés qui sont disponibles gratuitement au 38. Il est possible, avec ces road-books de s’engager sur les parcours à tout moment".

Un autre objectif est maintenant d’installer des boîtes à livres sur les parcours pour faire de Vieux-Genappe un "village à lire".

Deux bouloirs

Lors de la fête, on a fait revivre une vieille tradition: "Nous avions un bouloir à Vieux-Genappe. Un partenaire est venu avec un bouloir l’après-midi", signale Vincent Girboux, échevin de la Culture, habitant de Vieux-Genappe. Guy Choisez: "Je vais construire deux bouloirs, l’un pour les adultes, l’autre pour les enfants".

La prochaine activité dans le village sera une animation dans le cadre de Halloween.