Genappe : les vendanges approchent au château de Bousval

"Pour le moment notre première date projetée de vendanges serait autour du week-end des 23 et 24 septembre, d’ici trois semaines, indiquait samedi dernier Romain Jacob, nouveau maître de chai du château de Bousval. Nos vignes ont bien démarré l’année, nous avons beaucoup de raisins même si l’été a été un peu mouvementé au niveau de la météo avec une alternance entre le très beau temps et beaucoup de pluie. Heureusement, nous sommes passés à travers au niveau des différentes maladies. Nous avons eu un peu de mildiou mais il n’a pas attaqué les grappes. Maintenant, on arrive sur la fin de saison. On espère avoir du soleil pour atteindre de bonnes maturités."

Et la météo annonce justement une quinzaine ensoleillée. "Nous sommes dans le moment crucial où le raisin va gagner en sucre. Il va falloir scruter un petit peu tous les jours et faire régulièrement des contrôles de maturité sur nos différentes parcelles pour suivre l’évolution et petit à petit affiner nos dates de vendanges."

L’appel aux bénévoles est lancé

Et au château de Bousval, comme dans les autres domaines viticoles de la province, on lance déjà, via les réseaux sociaux, l’appel aux bénévoles pour venir aider à faire les vendanges. "Les semaines qui arrivent seront chargées, poursuit Romain Jacob. Il faut préparer tout le matériel pour les vendanges. Il faut aussi faire les derniers assemblages des vins de 2022 pour faire les dernières mises en bouteille et donc faire de la place pour le millésime 2023 qui va entrer en cave."

Au château de Bousval, la période de vendanges s’étalera sur plusieurs semaines, de fin septembre à mi-octobre, et tout le raisin ne rentrera pas en une seule fois dans le chai. "Nous travaillons par cépages (chardonnay, pinot noir et gris), ensuite par parcelle et pour certaines parcelles par bloc. Avec l’UCLouvain, on a pu établir un plan précis des sols du domaine. On a constaté des différences assez marquantes au sein de nos parcelles. On a ainsi une différence de 10 jours pour la maturité optimale entre le haut et le bas d’une parcelle. Cela fait donc beaucoup de lots. Heureusement nous avons beaucoup de cuves de formats différents. En partant d’une parcelle divisée en 4 blocs différents, depuis la vendange jusqu’à l’assemblage final, on va vraiment pouvoir suivre les différences entre chaque lot et voir les différences de notre terroir. Le but est en tout cas de garder toutes ces singularités jusqu’à l’assemblage de tous les lots, l’année prochaine, avant les prochaines vendanges."

Les journées de vendanges sont invariablement les mêmes, elles commencent un peu avant 8h du matin avec le café ou le thé pour bien attaquer cette matinée de travail. À midi, c’est l’heure du lunch des vendangeurs. Un moment très apprécié par les bénévoles car on accompagne le repas avec la dégustation des vins du domaine. L’après-midi commence par la visite du chai où les vendangeurs bénévoles peuvent entrevoir le début des pressurages et des fermentations. Ensuite, on reprend la vendange pour terminer vers 15 h 30. Intéressé(e)? Infos sur https ://chateaudebousval.be/