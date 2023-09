L'équipe de Bousval est troisième. ©EdA

Les jeux intervillages de Genappe ont rassemblé les équipes des huit villages de la ville sur le thème des Pirates.

Olivier Mainfroid et son équipe avaient à nouveau mis les petits plats dans les grands pour cette édition 2023. La compétition a débuté le vendredi soir par un quiz orchestré par Quizz Factory. Une épreuve que Ways a gagnée.

À l’issue de chaque épreuve, les équipes choisissaient un des huit coffres-forts, en commençant par les premiers du jeu. Dans trois d’entre eux, des points bonus (8, 6 et 4 points) étaient distribués aux équipes. Loupoigne, qui avait terminé en dernière position à l’épreuve du qui, a tiré le coffre-fort à huit points.

Lancer d’œufs à 40 mètres

La soirée de vendredi a donné le ton à ce que serait cette édition 2023, pleine de surprises, mais aussi de traditions. Le tir à la corde et le lancer d’œufs restent des classiques de ces jeux. Le lancer d’œufs consiste à constituer une équipe de deux joueurs. Un lance l’œuf le plus loin possible, l’autre le réceptionne sans faire d’omelette: "Sébastien Narciandi et Bastien Vanderkragt ont battu le record de l’épreuve avec un lancer à 40 mètres", précise Olivier Mainfroid.

Il ne fallait pas avoir le vertige pour participer au jeu de la bombe. Les participants étaient placés dans la nacelle d’un camion élévateur. Celle-ci s’élevait à quinze mètres. Le tout était évidemment sécurisé. De là-haut, il fallait lancer quinze "bombes" réalisées par les organisateurs sur une banderole installée au sol. Sur celle-ci des cases allant de cinq à cent points dans lesquelles les "bombes" devaient être lancées. Chaque équipe avait deux passages dans la nacelle.

79,058 km à la rame

Les équipes devaient toutes ramer pendant 6 h 30, en tentant de faire le plus de kilomètres. Les équipes pouvaient changer de rameur autant de fois qu’elles le souhaitaient: "Loupoigne a parcouru 79,058 km, c’était assez impressionnant", soulignait encore Olivier Mainfroid.

Baisy-Thy s’imposait au terme de toutes les épreuves et mettait ainsi fin à la série de deux victoires consécutives de Bousval.

Voici les résultats: 1) Baisy-Thy: 129 points ; 2) Ways: 128 pts ; 3) Bousval: 113 pts ; 4) Genappe: 108 pts ; 5) Loupoigne: 105 pts ; 6) Vieux-Genappe: 103 pts ; 7) Glabais: 99 pts ; 8) Houtain-le-Val: 62 pts. Prix du fair-play: Vieux-Genappe.