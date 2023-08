Genappe : les travaux de la rue de Ways coûteront 560 000 €

Le cahier des charges pour la réalisation des travaux a été conçu conjointement par le Service public de Wallonie et la Ville. L’appel d’offres a été lancé fin juin, l’ouverture des soumissions était programmée ce mardi 29 août. Le bourgmestre, Gérard Couronné, a indiqué qu’une seule soumission a été rentrée et que celle-ci s’élève à 560 000 €: "On s’était limité dans l’accord avec le ministre Philippe Henry en charge des voiries à la Région wallonne, à 300 000 € parce que le Service public de Wallonie n’avait pas voulu aller au-delà. La soumission est largement au dessus…"

Le conseil communal devait examiner mardi soir la deuxième modification budgétaire de l’exercice 2023. Le bourgmestre a demandé au préalable l’accord du conseil communal, qu’il a obtenu, pour inscrire dans cette modification budgétaire la somme de 300 000 € supplémentaires au 300 000 € déjà prévus. Cela permet de faire avancer le dossier et de faire réaliser les travaux. La fin de ceux-ci est espérée fin décembre.

Cette modification budgétaire représenterait au total 300 000 € à charge de la Ville et 300 000 € à charge de la Région wallonne avant de répartir ces sommes suivant les responsabilités déterminées par l’expert: "Il faut évidemment obtenir l’accord de la Région wallonne pour porter leur intervention à 300 000 €, a ajouté Gérard Couronné. Si on n’obtient pas cet accord, ce qui m’étonnerait vu la compréhension dont le ministre a fait preuve dans ce dossier, on devrait alors prendre d’autres dispositions".