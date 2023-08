Genappe: le retour des forains à Bousval pour la Saint-Barthélemy

Plusieurs d’entre eux ont répondu positivement à l’appel: "Nous avons réussi à en décider plusieurs. Nous aurons un tir-pipes, un trampoline, une pêche aux canards… Nous avons aussi fait venir un food truck (beignet, churos…) et Patatou, la friterie située à une centaine de mètres de la place, proposera ses hamburgers sur la place", souligne Michaël Denis.

Un programme varié

Les festivités démarreront ce jeudi 24 août dès 16h avec l’ouverture des loges foraines et la présence des food trucks. Vendredi, le public est invité à une soirée-concert "Tribute to Johnny", avec un sosie de Johnny Hallyday et une session acoustique de Jacques Weck. Samedi, un tournoi de balle pelote assis est programmé dès 10 h 30 et une soirée Hotmix débutera à 21 h. Dimanche, dans le cadre de Place aux artistes, un spectacle de magie sera offert aux enfants, petits et grands. Les loges foraines ouvriront à 12h de vendredi à dimanche.

Exposition artistique et Tour Saint-Barthélemy

La 51e expo-concours Saint-Barthélemy se tiendra à la salle Gossiaux les 25 (de 15h à 21 h), 26 et 27 août (de 10h à 18 h) avec la présence de 75 artistes, parmi lesquels Jean-Luc Dossche, aquarelliste de réputation internationale. Un parcours land-art est exposé le long du RAVeL. Une exposition de cartes postales anciennes de Genappe se tiendra aux mêmes heures à l’école communale de Bousval.

Le 327e Tour Saint-Barthélemy se tiendra dimanche. Après la messe de 10h animée par le Renouveau musical de Genappe, à l’église Saint-Barthélemy, le tour démarrera à 11h précédé des chevaux. Au retour, vers 13 h, bénédiction des chevaux.