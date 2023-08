Thierry Dory, réalisateur de Genappe, présente sa nouvelle série: "La sagesse des arbres"

"On y soigne un burn-out, on trouve un tas de solutions en profitant des bienfaits thérapeutiques de la forêt. Pendant l’épisode du Covid, chez nous, les gens retournaient vers la nature, dans les bois. Je me suis dit alors que l’on était passé à côté de plein de choses magnifiques lorsque l’on ne prenait pas le temps de se reconnecter avec la nature", signale Thierry Dory, réalisateur et producteur genappien.

Apprécier les choses simples

Thierry Dory se souvient du film d’Al Gore "Une vérité qui dérange", qui dépeint les dérèglements qui conduisent au réchauffement de la planète: "je voulais réaliser une série documentaire dans laquelle les gens découvrent la nature, sans être anxiogène. Les 80% des forêts belges sont wallonnes. Mon objectif était que les gens se reconnectent avec la nature de manière à faire découvrir les forêts. Il faut réapprendre à apprécier les choses simples".

Encore fallait-il trouver un financement pour entamer cette série documentaire. "À la fin du Covid, la Région wallonne a lancé un appel à projet post Covid"Rayonnement Wallonie". Notre série s’inscrit dans ce projet en faisant découvrir des forêts wallonnes."

Pas que des humains dans le monde

Jusqu’ici, le Genappien et son équipe ont tourné cinq épisodes. "Pour chacun d’entre eux, un guide nous promène dans la forêt, nous fait découvrir des choses simples à réapprendre de la forêt. Ce sont des gens passionnés, de chez nous, des personnes qui ont de l’empathie. La série fait réapprendre que le monde n’est pas constitué que des humains mais que les humains font partie de ce monde avec plein de choses autour d’eux. L’homme fait partie de la nature. Mon but est de montrer les interactions entre l’homme et son environnement, sans être une réplique du Jardin Extraordinaire. C’est une série que l’on regarde le soir, pour se détendre. On montre une balade inspirante en forêt. Il n’y a pas de sensationnalisme. C’est cool. Il y a 150 ans, l’homme vivait dans la nature dont il s’est coupé. Il doit se reconnecter".

Les cinq épisodes déjà terminés

Thierry Dory, réalisateur et producteur de la série, a tourné les cinq premiers épisodes, d’une quarantaine de minutes chacun.

Le premier d’entre eux "En route" est disponible en VOD sur la plateforme VOO.

"Je suis persuadé que la VOD à prix juste est une manière saine de découvrir ce travail. Il est clair que l’objectif est d’étendre la diffusion. Mais, nous ne pouvons pas répondre à tous les formats. Nous sommes très satisfaits que VOO ait accepté. Il est aussi diffusé par la plateforme vimeo-vod. Nous espérons que la mayonnaise prendra."

Le premier épisode a été diffusé au Monty à Genappe en primeur. "Je suis voisin, les gens de l’association voulaient le voir. J’ai été surpris par la diffusion sur grand écran. Cela donne très bien. Une personne dans le public m’a indiqué qu’elle ne verrait plus son jardin de la même façon", signale le Brabançon Thierry Dory.

Dans ce premier épisode pilote, on découvre le brame du cerf mais aussi toute une série d’autres choses en entrant tôt le matin dans une forêt à Philippeville, en compagnie de Sébastien Lezaca-Rojas (guide nature).

Sébastien Carbonelle, conseiller nature et biodiversité, guide ensuite les spectateurs dans une forêt de Couvin. Nolwenn Lécuyer, guide et formatrice en sylvothérapie, emmène le public sur le chemin numéro 3, à Torgny, dans le but d’éveiller les sens en traversant la forêt.