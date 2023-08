Série d’été - Ils font vivre nos villages (4/6): À Baisy-Thy, Christophe Balestrie ne sait pas rester à rien faire

Naissance de la Baisythoise en 2001

En 2001, avec Hector Tubiermont, Jean-Noël Ghislain et Olivier Mainfroid, Christophe Balestrie crée les jeux intervillages: "On allait toujours à Villers-la-Ville et à Sart-Messire-Guillaume. On a décidé d’en organiser à Genappe. La première année, j’étais capitaine de Baisy-Thy. On a gagné les premiers jeux. Il y a eu un engouement qui s’est créé, un groupe s’est formé. Kevin Paulus s’est dit pourquoi pas organiser une fête au mois de juin. La fête de la moisson en septembre s’était déplacée à la Croisette, à la place d’Hattain, le cœur du village, il n’y avait plus de fête. Avec le groupe, nous avons créé la Baisythoise en 2001. Depuis, nous organisons la Saint-Hubert, Halloween, on a repris la manche du jogging du Brabant wallon. Nous organisons également un char lors du carnaval. Plus récemment, nous sommes partie prenante dans Place aux artistes sur la place d’Hattain. Cette dernière est surtout pour les enfants." Christophe Balestrie en a été le président, Stéphane Gossiaux secrétaire.

Hector Tubiermont comme modèle

Des idées, Christophe Balestrie n’en manque pas: "Tous mes loisirs y passent. Je travaille comme kiné jusqu’à 19h tous les jours. Je consacre mes soirées à nos organisations et certainement un tiers de mes week-ends. Après Halloween et jusqu’au carnaval, c’est plus calme. Mais ensuite, cela n’arrête plus. Heureusement, nous avons un comité très dynamique", poursuit Christophe Balestrie.

La Baisythoise organise également Bouillon d’artistes, un parcours d’artistes proposé tous les deux ans: "Là, je le faisais moi-même. Cette année, j’ai le soutien du 38. C’est chouette, on voit d’autres personnes. J’aime le contact avec les gens. Je ne sais pas rester à rien faire. Il me faut toujours une activité au calendrier".

Il a toujours suivi le modèle qu’Hector Tubiermont représente à ses yeux: "Hector m’a tout montré. Il connaissait tous les endroits où coller les affiches. Je l’ai toujours suivi dans ses activités. Souvent, on me reproche d’être, comme lui, un peu radin…", termine notre interlocuteur en souriant.

Les soirées Palladium

Depuis quelques années, cinq ou six ans, la Baisythoise organise une soirée Palladium le samedi de la fête du mois de juin : "Ces soirées Palladium sont organisées par deux DJ qui mixaient à la discothèque du Palladium (photo) de Baisy-Thy. Le Palladium et Baisy-Thy, c’est indissociable. On avait contacté les DJ et nous avions organisé une soirée Palladium précédemment. Elle n’avait pas eu le succès escompté. Quatre années plus tard, en 2016, le bâtiment abritant la discothèque était abattu. Cela a fait un tonnerre, tout le monde parlait de cette démolition. Je me suis dit alors que nous devrions relancer les soirées Palladium lors de notre fête. On a refait la soirée Palladium et là, l’engouement était terrible. Heureusement qu’il ne pleuvait pas, le chapiteau était trop petit. Depuis lors, nous plaçons un deuxième chapiteau et nous sommes montés à 1 200 personnes pour cette soirée. Nous avons souvent un invité, DJ ou autre, nous avons des danseuses, des hôtesses habillées robes rouges comme au Palladium, nous avons un espace VIP. En fait, tout est organisé comme si l’on se trouvait au Palladium..."