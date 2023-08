Genbappe : la grotte de Ways fait l’objet de travaux de sécurisation

Un peignage de la paroi

Un géologue avait fait rapport sur les travaux à prévoir: "L’objectif était de nettoyer la crête de la grotte et d’effectuer un peignage de la paroi pour faire tomber les pierres qui menaçaient", poursuit Benoît Huts.

Depuis le 1er août, Bernard Tordeur et son collègue Gil Kransvelt, engagés comme indépendants par la firme Voltigo, sont occupés sur le site: "Nous avons élagué et défriché la partie au-dessus du rocher. Nous avons ramené au sol presque 30 mètres cubes de végétation. Nous avons travaillé à la tronçonneuse et à la débroussailleuse, et au sécateur pour le lierre en paroi", signale Bernard Tordeur.

Sept à huit mètres cubes de pierres

Au fil de l’avancement des travaux, de plus en plus de pierres ont dû être enlevées: "Il en va toujours ainsi. Le géologue effectue un diagnostic au pied de la falaise. Lorsque l’on monte et qu’on commence le travail, il y a toujours plus de pierres à évacuer. On peut estimer ici qu’il sera nécessaire d’extraire sept à huit mètres cubes de roche de la paroi", poursuit Bernard Tordeur.

La Ville a fait sécuriser le site. Benoît Huts: "La Ville a pris un arrêté de police pour interdire l’accès au site. Des barrières ont été installées". Un filet sera installé en haut de la paroi pour éviter des chutes de pierres ultérieures.