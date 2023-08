Genappe : l’Indrani Lodge, entre jardin d’Éden et biodiversité

Lorsque l’on demande à nos hôtes la motivation les ayant poussés vers ce projet, la réponse de Jessica fuse avec humour: "C’est la folie !", sourit-elle.

Philippe enchaîne: "Avoir une ferme, un hôtel et un restaurant répondant aux normes écologiques était un pari. Notre leitmotiv est de placer l’environnement au centre de nos préoccupations écologiques".

C’est peu avant la pandémie de Covid que le projet aboutissait, grâce à l’aide de la Commune de Genappe. Il a fallu modifier l’implantation et le sens de la voirie pour orienter les usagers et s’assurer qu’ils arrivent à bon port ! Du potager organique créé voici trente ans, le complexe devient en 2018 un jardin d’Éden, avec quatre activités majeures: l’hôtellerie avec 12 chambres raffinées, un restaurant gastronomique, des salles de séminaire offrant une excellente connexion internet et un centre de massage et de yoga. En 2022, le restaurant était récompensé d’un prix Gault et Millau pour le meilleur plat végétarien de Belgique.

L’équipe de salle compte un chef de cuisine spécialisé en cuisine sauvage. Actuellement, l’équipe compte 15 salariés et 15 indépendants.

Un capital écologique devenu paradis terrestre

C’est un véritable laboratoire orienté zéro carbone qui incarne l’esprit maison et la philosophie de Philippe et Jessica Brawermanns. Les clients sont des particuliers ou des sociétés qui viennent en séminaire, bénéficiant d’un package attractif et d’un service personnalisé.

Bien vivre dans un monde durable est la devise de Philippe. On ne trouve par exemple pas de frigo dans la chambre mais bien du papier toilette recyclé, ce qui constitue le luxe écologique durable ! Il n’y a pas non plus d’air climatisé pour des raisons de consommation trop élevée de carbone.

Une usine biomasse écologique.

Grâce à Coopeos, une coopérative de Louvain-la-Neuve produisant des chaudières au bois, un modèle économique est né, fruit d’un long travail d’études. Le bilan carbone réalisé montre une perte de 2,5% sur 20 ans. Un deal est conclu avec la Commune pour récupérer le bois coupé inutilisé, en quantité invraisemblable. Une centrale est construite qui permet d’ailleurs de chauffer tout le bâtiment. Des panneaux solaires sont installés à peu près partout. Une étude est alors réalisée pour ramener cette biomasse à l’hôtel, avec pompes à chaleur, avec aussi le concours du plombier voisin.

Une petite centrale naissait avec une chaudière alimentant tout le quartier en chauffage par le sol ! Hottes de cuisine, machines à laver et autres appareils ménagers furent modifiés pour bénéficier de cette énergie biomasse.