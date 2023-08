Les travaux tant attendus de la rue de Ways, à Genappe: soumissions jusqu’au 29 août

Le cahier des charges est divisé en deux phases. La première phase consiste à réparer la voirie là où celle-ci s’est effondrée, devant les numéros 21 et 23, et de vérifier les raccordements à l’égout entre les numéros 9 et 27. Les travaux pour cette première phase sont estimés à 149 976,90 € TVAC. La deuxième phase des travaux est relative aux raccordements des égouts privés au collecteur entre les numéros 29 et 115, soit jusqu’au bas de la rue, de nombreux raccordements n’étant plus en état. Le montant estimé pour cette deuxième phase est de 149 858,50 € TVAC.

Les services communaux et ceux du SPW ont réalisé ensemble le cahier des charges. La Ville a lancé les soumissions le 28 juin dernier. Les soumissionnaires ont jusqu’au 29 août pour rentrer leurs offres. Le bourgmestre espère que la rue puisse être rouverte en fin d’année.