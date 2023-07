Rassemblement du P’tit Resto et des Rout’Arts à Genappe

Il y a aussi des moments d’échanges, de réflexion, de convivialité et aussi des ateliers d’expression créative à travers la danse ou/et le théâtre: "Le CPAS a lancé une collaboration avec le 38 pour développer la médiation culturelle et l’accès à la culture aux publics les plus éloignés. En plus des activités dans le cadre du projet des Rout’arts, des animations culturelles sont menées par le 38 au P’tit Resto, ouvert deux jours par semaine, où se retrouvent principalement des personnes âgées vivant seules. Ces deux publics n’ont que rarement l’occasion de se rencontrer. C’est pourquoi nous les avons réunis récemment lors d’un barbecue convivial organisé dans le jardin du 38", expliquait Vincent Girboux, président du CPAS.