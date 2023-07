Inauguration de la place de Bousval

La place a été complètement repensée: "Le revêtement a été totalement modifié. Nous y avons installé des bancs en pierre bleue du Hainaut et une fontaine. De nombreuses plantations ont été faites afin de créer un poumon vert à l’entrée du village".

Des traces du passé

Des traces du passé ont été intégrées dans le nouvel espace: "Les pavés qui se trouvaient sous l’asphalte et qui dataient de l’époque de l’ancienne gare ont été récupérés, nettoyés et réutilisés de même que les anciennes pierres bleues de l’école communale. Celles-ci avaient été sauvegardées par Robert Martin, conseiller communal de l’époque. Elles ont été intégrées au banc. Nous avons aussi accentué la connexion avec le Ravel via une trame en pierre qui le rejoint. Et, bien sûr, le ballodrome y a toujours une place de choix", a ajouté Gérard Couronné.

Ce projet, conçu par le bureau ABR, estimé à 851 000 € TVAC a été approuvé par le conseil communal le 1er juin 2021 avec une subvention de la Région wallonne à concurrence de 483 000 € dans le cadre du programme communal de développement rural: "Le marché a été attribué à la société Haulotte pour un montant de 758 000 € auquel il faut ajouter la révision des prix et quelques travaux supplémentaires".

Au cœur de la vie bousvalienne

Benoît Huts, échevin en charge du développement rural, a retracé l’historique de la place: "Elle est au cœur de la vie bousvalienne depuis près de deux siècles. Un espace qui fit à l’origine partie du domaine du château de Bousval et qui fut cédé lors de la création de la ligne de chemin de fer en 1855. Vingt ans plus tard, la gare était construite. Cela a permis l’essor de l’activité économique du village au XIXe siècle", a indiqué l’échevin. "Kermesse, bals et soirées sous chapiteau et une multitude d’événements sportifs se sont déroulés sur la place. Il y a bien évidemment eu les légendaires luttes de balle pelote dont la première équipe fut constituée à Bousval fin 1914".