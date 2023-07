Genappe : l’inauguration de la place de Bousval sera festive, ce jeudi

"Le souhait que nous avons émis était que cette place ne soit plus uniquement un parking mais qu’elle suscite la convivialité. Nous voulions également intégrer des traces du passé. Les pavés qui se trouvaient sous l’asphalte et qui dataient de l’époque de l’ancienne gare ont été récupérés, nettoyés et réutilisés, de même que les anciennes pierres bleues de l’école communale qui ont été intégrées au banc. Le ballodrome conserve toujours une place de choix sur la place", indique dans un communiqué le bourgmestre, Gérard Couronné.