Le bout du tunnel pour la rue de Ways: Genappe et la Région se sont mis d'accord pour effectuer les travaux

Les services techniques de la Ville et de Service Public Wallonie ont réalisé conjointement le cahier des charges pour les réparations. Le marché public va pouvoir être lancé: "J’espère que l’on pourra rouler sur la rue de Ways au plus tard à la fin d’année", indique le bourgmestre Gérard Couronné (MR).

Constatant que chacun fuyait ses éventuelles responsabilités, la Ville avait porté le dossier devant le tribunal en février 2022. Elle avait assigné la Province du Brabant wallon, l’inBW et la Région wallonne. Un expert judiciaire a été désigné, il doit rentrer son rapport fin décembre 2023.

"Si le tribunal devait déclarer l’entière responsabilité d’une des deux parties, celle-ci remboursera l’autre partie". Si les autres intervenants avaient une part de responsabilité, la Région récupérerait une partie de la somme engagée au prorata des responsabilités. Il a fallu deux ans et l’intervention du ministre Henry pour aboutir à un accord, que refusait la direction des routes du SPW Brabant wallon. L’affouillement devant les habitations des n° 21 et 23 de la rue a été constaté le 5 juillet 2021. Depuis, la rue est fermée.

Gérard Couronné a maintenu la pression: "Il s’agit d’une route régionale que la Région a l’obligation d’ouvrir à la circulation. Je ne pouvais pas accepter que les frais soient entièrement endossés par les contribuables de Genappe", avait-il indiqué.

Les travaux en deux parties

Le conseil communal a marqué son accord, à l’unanimité, sur la convention. entre la Ville et la Région wallonne. Outre la répartition des frais en deux parties égales en attendant la décision du tribunal, il est prévu de réaliser les travaux en deux parties. La première vise à reboucher l’affouillement devant les numéros 21 et 23 et de vérifier les raccordements à l’égout entre les numéros 9 et 27, là où se situe la première chambre de visite. La deuxième partie consiste à vérifier, voire réparer les raccordements à l’égout des habitations jusqu’au bas de la rue. Plusieurs d’entre eux ne semblent plus corrects.

Si le coût des travaux devait dépasser les 300 000 € suite à l’ouverture des soumissions, priorité sera donnée à la première partie, le rebouchage de l’affouillement et les réfections des raccordements d’égout jusqu’au n° 27: "Les travaux jusqu’en bas de la rue seraient alors effectués ultérieurement. Si ce n’est pas le cas, les travaux seront réalisés d’une traite", poursuit Gérard Couronné.