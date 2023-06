Genappe : les Rout’Arts retrouvent la scène, ce week-end, au Monty

Le spectacle 2023, Le Retour du champ, sera proposé ce samedi 24 juin (20 h) et ce dimanche 25 juin (16 h) au Monty. "C’est la quatrième année consécutive que nous proposons un spectacle. Ce spectacle est toujours basé sur le ressenti des acteurs et fort influencé par l’actualité, la guerre, le bien et le mal… Cette année, nous avons mis l’accent sur la musique, les tambours et les chants des pays du monde, souligne Alicia Wathelet qui met le spectacle en scène. Le nom du spectacle est choisi de manière collégiale. Piwi Leman nous accompagne pour la partie musicale."

Entrée gratuite. Il reste quelques places. Réservations via l’agenda sur www.le38.be.