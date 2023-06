Genappe : les éoliennes de retour au conseil communal

L’échevin Vincent Girboux (MR-Les Engagés) a répondu: "42%, c’est la prévision de la plateforme prédictive des Maires. Le plan Pollec 2 prévoit l’engagement de la Commune dans une réduction de 55% en 2030. Pour y arriver, il faut revoir la feuille de route du plan Pollec 1. Huit actions de Factor X ont été sélectionnées par le collège communal. Les mettre en place demandera un financement important que les finances publiques ne peuvent assumer seules. Il sera nécessaire de faire appel au privé, aux particuliers, aux associations… On cherche des solutions, ce n’est pas propre à Genappe. En juin ou en août, les actions seront présentées au conseil communal".

"Nous avons notamment sollicité une série d’acteurs publics – la Province, l’inBW, l’IPSBW et l’EBW – pour chercher des solutions ensemble", a indiqué le bourgmestre, Gérard Couronné (MR-LE).

L’éolien ne coûterait pas 1 €

Anne Beghin a demandé une présentation par Factor X des huit actions retenues avec leur financement: "Si on n’a pas les budgets, vous allez devoir accepter l’éolien que vous refusez jusqu’ici. On tourne en rond. Il faut agir devant l’ampleur de la catastrophe climatique. Que coûterait à la Commune de Genappe d’accepter un permis pour six éoliennes sur son territoire ? Ça ne coûterait rien…"

Réplique de Vincent Girboux: "Cela ne coûterait aucun euro mais coûterait au niveau du paysage, du bien-être. Cela doit se concevoir avec les citoyens, cela doit bénéficier aux citoyens. Il faut une approche publique, pas uniquement privée".

Gérard Couronné a répété que le collège communal n’est pas fermé à l’éolien: "Cela nous aiderait pour remplir nos objectifs. Mais les projets sont toujours présentés au même endroit, où les citoyens n’en veulent pas. Genappe fait 10 000 hectares, d’autres endroits pourraient convenir".