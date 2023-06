Genappe : le recyclage, thème de la saison des Ateliers du Léz’Arts

La saison débute toujours en septembre par une conférence de Christophe Veys, "un historien de l’art, branché art contemporain. Il éclaire notre esprit en début de saison".

Les participants aux ateliers ont été invités à réaliser une fresque collective: "Sur un grillage de 30 x 30 cm, chaque personne devrait créer une œuvre avec des matériaux de récupération. Le tout est exposé sur un pan de mur", poursuit Didier Dekeyser. Les ateliers sont fréquentés par plus d’une centaine d’enfants et près de 150 adultes.

Au cours du week-end de fête, les Ateliers du Léz’Arts ont accueilli le projet OMNI (objet mobile non identifié) de Laurence Demaret: "Je me suis arrêtée en divers endroits de Genappe avec ma caravane pour ouvrir lors de chaque arrêt un espace de création. L’idée était de toucher un large public. Avec ce que nous avons récolté sur Genappe, nous avons pu créer une expérience visuelle et sonore", indique Laurence Demaret.

Dimanche, une fête des voisins était organisée dans le jardin du 38 avec la présence des voisins du Centre Croix-Rouge.