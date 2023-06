Genappe : retour du concours des façades fleuries

La participation est gratuite. Le concours se déroulera entre le 1er juillet et le 1er septembre 2023. Il comporte deux catégories: les façades et balcons ; les jardinets fleuris. Le jury évaluera l’aspect général, la diversité et l’originalité des espèces de fleurs, le soin et l’entretien durant toute la saison, l’originalité et la présence de variétés mellifères et/ou indigènes favorisant la biodiversité.

Les gagnants du concours seront récompensés par un bon d’achat allant de 75 € à 125 € chez les pépiniéristes locaux.