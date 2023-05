Vingt projets retenus pour le GAL des 4 Bras qui sollicite la poursuite de ses activités

Olivier Servais, coordinateur du GAL, a présenté la stratégie mise en place lors du conseil communal mardi soir: "En décembre, une cinquantaine d’acteurs ont identifié les grands défis à relever sur les trois communes. Il en est ressorti qu’il fallait agir en matière d’énergie et climat, culture et loisirs, alimentation et cohésion sociale. Un appel à pré-projets a été lancé, nous avons reçu plus de 100 propositions émanant de citoyens, d’agriculteurs, de communes, d’associations, d’entreprises… Une vingtaine a été sélectionnée".

Deux projets en lien avec l’agriculture

Deux projets sont en lien avec l’agriculture pour améliorer de maillage écologique et le développement de la biodiversité agricole en accompagnant les agriculteurs vers une évolution des pratiques, aussi, en plantant 200 km de haies.

"Le volet alimentation comprend l’autonomie alimentaire avec développement de circuits courts, la diversification, l’écoulement des produits locaux dans les collectivités, un marché saisonnier itinérant dans chacune des trois communes", poursuit Olivier Servais.

L’aspect touristique est axé principalement sur la randonnée, notamment la mise en place d’un réseau de points nœuds pédestres, de balades thématiques. L’idée d’implanter des zones de bivouac a été évoquée: "Sur le plan de l’énergie, les projets retenus se centrent sur le chauffage biomasse avec le soutien au développement aux réseaux de chaleur alimentés avec des déchets de bois et aussi aider les citoyens à se former à l’isolation de leurs habitations. Pour la mobilité, le Maillon propose des actions centrées sur des jeunes à travers des actions ciblées pour les déplacements vers les écoles, les activités extra-scolaires, sportives et culturelles".

Budget participatif jeunesse

Les volets culture et cohésion sociale sont portés par le 38. Un premier axe intitulé la CLAC (Coopération locale artistique citoyenne) est mis en avant. Il vise à développer des actions culturelles au cœur des villages.

Au niveau associatif, l’objectif serait d’organiser un salon des associations et réaliser un agenda collectif. Le soutien aux activités des jeunes est aussi mis en évidence, avec notamment la mise en place d’un budget participatif ciblé sur les jeunes. Le conseil communal a adopté à l’unanimité ces initiatives