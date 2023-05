Monty Festival à Genappe: des articulations des marionnettes en bambou

Alain Moreau réalise porte-serviettes, des cure-dents et cure-oreilles en bambou, une cuillère avec du bois de cerisier: "J’ai débuté par des cure-dents avec du bambou pendant le confinement. J’en avais dans mon jardin. C’est une plante invasive. Je me suis vite rendu compte que je ne me débarrasserais pas de tout le bambou si je ne faisais rien d’autre que des cure-dents", signale-t-il.