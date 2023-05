Exposition rétrospective des Amis de Bousval

Les Amis de Bousval organisé l’exposition Saint-Barthélemy depuis 1972: "Depuis la naissance de notre association en 1972, nous avons voulu donner une note artistique à la fête de la Saint-Barthélemy avec l’organisation d’un concours de peinture. Depuis, jusque 2022, les œuvres ont évolué. On est passé du figuratif exclusif à l’abstraction et à la diversité des artistes-créateurs. L’ancienne grange de la ferme de Bousval est représentée dans les œuvres primées en 1972 (Ginette Javaux) et 1974 (Marcel Marlier)", a indiqué le président de l’association, Paul Olbrechts. "L’exemple le plus marquant pour moi de cette évolution est le premier prix de peinture 2021 remis à Collette Splitoire, une dame de plus de 80 ans. Elle traduit dans un tableau son travail numérique sur les fractales. Son œuvre traduit l’innovation de la technique".