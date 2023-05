Genappe : l’école d’Houtain-le-Val parraine le monument de la paix

L’échevin Benoît Huts et les membres de la section locale de la Fédération nationale des combattants (FNC) de Genappe les y ont accompagnés. Étienne Calbert, président de la section, a expliqué la symbolique de certains drapeaux. Notamment celui d’Houtain-le-Val qui représente une chaîne brisée par une épée cassée et qui fait référence aux anciens prisonniers de guerre. Certains écoliers ont repéré des noms qu’ils connaissent, comme celui d’Henri Lalonde, une victime de la guerre 14-18 qui a donné son nom à une rue d’Houtain.

À la fin de la cérémonie, après avoir écouté l’ Hymne à la joie et Le Chant des partisans, les enfants ont entonné La Brabançonne apprise en classe avec leurs enseignantes, Mesdames Jennifer et Alison.

"Non seulement ce moment aura permis un bel échange, mais aussi en amont, à l’école, de travailler sur le thème de la guerre 40-45 et l’armistice du 8 mai, indique Jérôme Leclercq, directeur de l’école d’Houtain-le-Val. Le président de la FNC a rappelé une dernière fois aux deux classes l’importance de se souvenir afin de ne plus jamais recommencer ces mêmes exactions. Il a proposé que notre école parraine ce nouveau monument de la paix, ce que les enfants ont bien évidemment accepté."