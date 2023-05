Genappe : 14 projets candidats au budget participatif

Suit ici la liste des 14 projets.

- Le Maillon souhaite obtenir un vélo cargo, deux mallettes avec outils de réparation et deux pieds de réparation pour développer son atelier mobile.

- Un collectif citoyen de Vieux-Genappe propose d’étudier la faisabilité de partager l’énergie renouvelable entre voisins et installer des bornes de recharge.

- Un autre collectif citoyen propose de consolider l’offre de produits locaux en mettant autour de la table producteurs locaux, consommateurs, distributeurs, y compris grandes surfaces et restaurateurs.

- Les Amis du bois Balon veulent s’occuper de l’entretien et de la régénération du peuplement du bois. Ils proposeront de mettre en place des activités didactiques et sociales.

- Le PAC (Présence et Action culturelle) de Genappe présente le projet GenécoTIC veut sensibiliser la population à la réduction des émissions de CO2 via une brochure et des séances d’information et ateliers.

- Altercoop envisage l’organisation d’une journée de l’énergie le 22 octobre 2023 avec les acteurs locaux actifs dans la transition énergétique et une projection du film Climat: mon cerveau fait l’autruche.

- Le Carrefour culturel 38 propose l’aménagement de son jardin.

- Indrani suggère l’acquisition de 4 vélos électriques dont 2 vélos cargo pour les déplacements des clients de l’hôtel. Un vélo cargo serait utilisé aussi pour la ferme Indrani.

- Mobi Fiesta 2023 souhaite organiser une Mobi Fiesta lors de la Semaine de la mobilité avec découverte du patrimoine, producteurs et artisans locaux situés le long du RAVeL et terminer la journée au Monty avec la jeune chanteuse Roza.

- NespaBW ASBL veut équiper l’école de 25 vélos pour permettre les déplacements de classes d’élèves.

- "Cavaliers d’Autre Chose" a rentré le projet "Parking-Chevaux" avec installations d’anneaux et de barres d’attache pour équidés.

- Un collectif citoyens souhaite développer le projet "Permaculture pour tous" et encourager les propriétaires de jardins à aménager une zone accueillante pour la faune et la flore.

- Les P’tits Pots veulent faire grandir l’épicerie collaborative de Genappe en référençant les produits locaux et en les réunissant en un seul lieu de vente dans le centre de Genappe.

- Le Monty suggère de mettre gratuitement des vélos cargo pour le transport du matériel pendant les manifestations culturelles (Maboule, Fermes en fête, concerts…) et souhaite proposer des balades aux personnes à mobilité réduite.