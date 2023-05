Genappe : le ministre suggère la mise en sens unique de la rue Dauphine et de l’allée le Cavalier

Les déviations mises en place, suite notamment à la fermeture d’un tronçon de la rue de Ways depuis juillet 2021, semblent peu efficaces et peu suivies par les usagers. Le trafic de et vers Bousval se fait via l’allée le Cavalier qui est une voirie communale ne permettant pas la circulation à double sens sans encombrements. Elle est cependant utilisée par les tracteurs, les camions et camionnettes de livraison et même des semi-remorques, qui n’ont pas d’autre choix. Cette voirie, qui n’est pas prévue pour supporter un tel trafic, commence à montrer des signes d’affaissement du revêtement. Ce qui ne manquera pas d’entraîner un nouveau chantier !

Quant à l’important trafic de transit aux heures de pointe de la N5 vers la N25 qui passe par la rue Dauphine, la rue Joseph Milhoux, la N237 et la rue Émile Hecq, il amplifie une situation déjà sensible. Cette situation présente un risque réel pour la sécurité des usagers. Il semble plus que temps d’agir."

Le ministre Philippe Henry a rappelé au député que les travaux de réfection de la rue de Ways prenaient forme : "Une fois la coordination avec les impétrants établie, le marché Ville/Région devrait être mis en adjudication publique".

Concernant l’allée le Cavalier, la ministre reconnaît que le croisement des véhicules y est problématique: "Des aménagements devraient être réalisés pour permettre la mise en sens unique de la rue Dauphine et y empêcher le trafic de transit entre la N5 et la N25 via l’échangeur de Ways. L’allée le Cavalier pourrait éventuellement déjà être provisoirement mise à sens unique vers la N5 avec report de l’autre sens sur la rue Dauphine. Ces voiries étant communales, c’est à la Ville de Genappe que revient cette décision qui, pour l’instant, maintient l’utilisation en double sens de l’allée le Cavalier et de la rue Dauphine."