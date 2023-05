Genappe: plus de mixité dans la cour de récréation à Houtain-le-Val

Ce sera également l’occasion de parler du projet de rénovation de la cour de récréation: "Nous avons obtenu un subside de 10 000 € de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de l’appel à projets visant à rendre les cours de récréation plus inclusives, explique le directeur, Jérôme Leclercq. Nous avons décidé de travailler surtout sur la mixité pour cette rénovation. Dans la zone de sports, nous n’aurons pas seulement un terrain de football mais nous aurons aussi du volley-ball et du basket-ball, des sports plus accessibles aux filles. Nous allons aménager une zone de danse, une boîte à livres, et installer des bancs pour créer un coin plus reposant. Nous aurons également un mur plus créatif sur lequel on pourra dessiner à la craie. Nous allons également remettre au goût du jour des jeux anciens, des jeux en bois, et aménager un coin pétanque. Enfin, nous allons retravailler les parterres existants".

Le budget de cette rénovation dépasse les 20 000 €: "En plus des 10 000 € de subsides, l’école va intervenir dans cette rénovation. Nous avons déjà réalisé une nouvelle fresque dans la cour des maternelles. Le 38 a pris en charge les frais liés à sa réalisation. Nous espérons que le service environnement de la Ville puisse intervenir dans la verdurisation des parterres".