Genappe : la ministre Linard était en visite ce jeudi au Carrefour 38

L’assemblée constitutive du "38 Carrefour culturel" s’est tenue il y a un an. Cette structure regroupe désormais le Centre culturel, le Centre d’expression et de créativité Les Ateliers du Léz’Arts, la maison des jeunes Bug-1 et le Relais du visiteur. Une manière innovante de mutualiser les compétences tout en maintenant les actions spécifiques de chaque composante. L’ASBL est reconnue dans chacune de ses composantes avec une spécialisation liée au patrimoine.