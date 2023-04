Genappe: six à huit habitations au camping La Cala

Christine Gillain (Ensemble) a participé à la réunion d’information avec les riverains: "C’était une réunion houleuse, rappelle-t-elle. Les gens craignent du bruit, des problèmes d’égouttage, des problèmes de circulation. Nous pensons que le changement du plan de secteur permettra de résoudre par la suite les problèmes d’accessibilité du site et apportera plus de calme pour les riverains. On est favorable au changement du plan de secteur en demandant de respecter la densité d’occupation la plus basse, entre six et huit logements et d’être attentif aux eaux de ruissellement".

Pétition

"Il a été dit dès le départ qu’il s’agirait de six à huit logements, sans possibilité d’y déroger. Tous les frais sont à charge du propriétaire, y compris la modification du plan de secteur", a répondu le bourgmestre Gérard Couronné (MR-Les Engagés).

Une pétition a circulé contre cette modification: "À côté des gens qui s’opposent, je peux vous dire que les gens qui habitent à proximité du terrain sont satisfaits. Il y a de tout sur ce terrain. Il y a un paquet de chats errants et encore des déchets de caravanes, tout cela est dans le désordre indescriptible. Ce sera une bonne chose que le terrain soit valorisé. L’accès devrait être celui emprunté lors de l’exploitation du camping. Ce sera moins embêtant avec six à huit maisons qu’avec 80 caravanes. Mais, pour l’instant, on n’en est pas là. Quand le plan d’ensemble sera introduit, ce sera alors le moment de se poser les questions sur les nuisances éventuelles. Ce plan sera soumis à enquête publique", a poursuivi Gérard Couronné.

Bernard Löwenthal (Écolo#CréonsDemain) a indiqué que son groupe aurait préféré que la zone soit dédiée à un espace vert: "On est conscient que le propriétaire veut valoriser son terrain. Le laisser en état tel qu’il est aujourd’hui n’est pas la solution. Il faut se rendre compte qu’en terrain de loisirs, on pourrait mettre y construire des terrains de padel. Ce serait toute autre chose que les maisons que le propriétaire veut y installer".