Genappe: la Clinique en bois est tout entière dédiée au périnatal

La Clinique en bois, à Bousval, s’est donnée pour mission de proposer des soins holistiques qui consistent à soigner son corps et son esprit en même temps, pour accompagner les femmes et les couples tout au long de la grossesse, de l’accouchement et de la période postnatale. La Clinique en bois regroupe plusieurs professionnels de la santé qui proposent ainsi un accompagnement dès le désir d’enfant, durant la grossesse et après l’accouchement.