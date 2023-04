Genappe : 20 illustrateurs exposaient au 38 dimanche dernier

Dans le cadre du Parcours d’éducation culturel et artistique, deux artistes, Prisca Jourdain et Élise Delmotte, se sont rendues récemment dans les classes des écoles de Ways et de Sart-Dames-Avelines: "Elles ont animé des ateliers artistiques en lien avec un livre jeunesse. Dans le cadre de ce travail, nous étions tenus d’organiser une exposition des réalisations des élèves, explique Cécile Voglaire, chargée de projets au 38. Nous avons décidé d’organiser conjointement un marché des illustrateurs ce dimanche 16 avril à l’occasion de cette exposition qui se tient dans nos locaux. Les élèves ont eu l’occasion de visiter l’exposition la semaine dernière."