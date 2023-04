Genappe : 24 couples félicités par les autorités communales

Dans son discours, le bourgmestre, Gérard Couronné, a brièvement évoqué le parcours de chacun des couples. Il a par ailleurs lu le message de félicitations que les souverains adressent traditionnellement aux couples jubilaires. Enfin, il a souligné que les couples jubilaires ne pouvant être présents seront congratulés à domicile par les autorités communales.

Les festivités étaient entrecoupées d’intermèdes musicaux assurés par Angélique Capone et auxquels participaient les élus du conseil communal des enfants. Ces enfants ont interprété avec l’artiste Mes amis, mes amours, mes emmerdes de Charles Aznavour ainsi qu’ On va s’aimer de Gilbert Montagné.

70, 65, 60 ou 50 ans

Suit ici la liste des couples fêtant cette année leurs 70, 65, 60 ou 50 ans de mariage.

- 70 ans de mariage: Marius Heraly et Gabrielle Chappon.

- 65 ans de mariage: Claude Moreau et Isabelle Mondry, Guy Roussillon et Josette Bottemanne, Michel Vleugels et Yvette Bodenghien.

- 60 ans de mariage: Émile Bruyere et Philomena Bonnewijn, Mario Vivone et Josiane Veny, Antonio Morales-Conesa et Nadine Marcq, André Loria et Monique Vandoorslaert, Michel Browet et Lucette Mignolet, Roger Segers et Francine Bouffioux, Philippe Jacobs et Monique Doucet, Jean Loria et Léa Van Der Stappen.

- 50 ans de mariage: Jean Doncq et Bernadette Leroy, Gérard Gilot et Paule Plasman, Moncef Kasbi et Rita Felix, André Calbert et Marie-Paule Duval, Dominique Rosy et Martine Mayné, Jean-Claude Lamaye et Nicole Hendrickx, Michel Dessart et Françoise Tedesco, Pol Ghyselinck et Catherine Semal, Michel Scruel et Marie De Ridder, Jean Bosquet et Patricia Leclercq, Bernard Philippe et Marie Druez.