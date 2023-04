Genappe : Marc Bertels signe "Le Mystère de La Fontaine"

Encouragé par des amis, ce jeune pensionné de Glabais se lance en novembre dernier dans l’écriture d’un roman: "J’ai repris le scénario d’une bande dessinée que j’ai créée. Je l’ai transformée en roman. L’écriture a été assez rapide puisqu’il me suffisait d’adapter la bande dessinée. Mon épouse a relu le tout, chapitre après chapitre. Un ami a fait de même ainsi que l’illustrateur Jean-Luc Delvaux qui m’a fait le plaisir de réaliser la couverture du livre. J’ai envoyé l’épreuve à quelques grandes maisons d’édition. Elles n’ont pas marqué d’intérêt. Par contre, six plus petits éditeurs français étaient intéressés. Ils trouvaient l’histoire intéressante. J’ai opté pour Atramenta, une maison d’édition participative aux conditions très souples avec des services à la carte…"

Et c’est ainsi que Le Mystère de La Fontaine est sorti de presse voici quelques semaines. L’histoire ? La veille de leur départ en vacances en camping-car, Françoise et Paul reçoivent une enveloppe qui les interpelle. À l’intérieur, ils découvrent une mystérieuse lettre écrite vingt années plus tôt. Ce courrier était destiné à un voisin qui s’est donné la mort quelques mois plus tôt. Leurs congés vont se transformer en une enquête policière mouvementée, en France, le long de la célèbre Nationale 7. Françoise, qui se déplace en chaise roulante, parviendra-t-elle à résoudre le mystère de La Fontaine tout en profitant de ses vacances avec son mari et son chien Ginger ?

Le livre, vendu 14 €, peut être commandé en librairie ou sur des plateformes de commande en ligne (Amazon, Fnac, etc.).