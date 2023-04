Genappe : des chèques de 450 € pour l’Arche et pour Saint-Vincent de Paul

En 2022, ces apéros ont généré un bénéfice de 900 €. Voici quelques jours, Bernard Daune, président de l’Arche, et Luc Nachtergael, président de Saint-Vincent de Paul, ont reçu chacun un chèque de 450 € des organisateurs. La remise de ces deux chèques s’est déroulée en présence des représentants des comités des fêtes et de Damien Niarcandi, animateur au 38.

L’Arche héberge un ours, un lion, deux tigresses…

Installée à Bousval, l’Arche est un centre d’hébergement et de revalidation pour animaux indigènes et exotiques, reconnu par la Société protectrice des animaux (SPA) et par le Conseil national pour la protection animale (CNPA). C’est la seule SPA du pays à recueillir des animaux exotiques. Un ours à collier qui répond au nom de Tintin est actuellement le doyen de ses pensionnaires.

L’Arche héberge aussi notamment un lion (Simba) une renne (Poppy) et deux tigresses (Toye et Wassana). Les enclos sont conçus de manière à ce que l’animal soit le plus proche possible de son biotope naturel.: "Notre ASBL subsiste grâce à ses membres fidèles, aux parrainages des animaux – à partir de 5 € par mois –, aux dons et legs ainsi qu’aux dons de nourriture. Une carte de membre à 30 € permet de visiter le refuge les week-ends et jours fériés et pendant les congés scolaires, de 10h à 12h et de 13h à 15 h", indique Bernard Daune.

Saint-Vincent de Paul: 4 041 colis alimentaires en 2022

La Conférence Saint-Vincent de Paul récolte des vivres pour les personnes en difficulté: "L’aide alimentaire gratuite est notre principale activité mais au-delà de cela, nous nous efforçons d’aider nos bénéficiaires dans les démarches administratives. Nous avons un vestiaire d’articles de seconde main où l’on peut trouver des vêtements, des chaussures, du linge de maison, mais aussi des articles de ménage, des petits meubles, etc. Ces trois dernières années, nous avons été confrontés à une augmentation fulgurante des appels à l’aide. L’an passé, nous avons aidé pas moins de 481 personnes et avons distribué 4 041 colis alimentaires", signale le président, Luc Nachtergaele.