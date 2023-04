Une solution en vue pour la rue de Ways à Genappe

Le dossier semble se débloquer. Au cours de l’entrevue avec le ministre, le bourgmestre Gérard Couronné a obtenu l’engagement de la Région wallonne, propriétaire de la voirie, de cofinancer les travaux pour moitié, soit 50% à charge de la Ville et 50% à charge de la Région wallonne: "C’est une solution de bon sens. L’accord sera signé très prochainement. Il n’y a pas jusqu’ici de reconnaissance de responsabilité. L’expert judiciaire, désigné par le tribunal suite à l’action judiciaire introduite par la Ville a jusqu’au 30 juin 2023 pour remettre ses conclusions. Après quoi, le tribunal rendra son jugement sur les responsabilités de chacun", indique Gérard Couronné.

Début des travaux en septembre ?

La province du Brabant wallon, concernée par le dossier suite au passage sous la rue de Ways de l’ovoïde dans lequel se déverse le Ry des Crawannes, cours d’eau de catégorie 2, semble maintenant hors cause: "L’ovoïde a été examiné minutieusement, il est en bon état", indique Gérard Couronné.

Les agents techniques de la Ville et du Servie Public de Wallonie établissent le cahier des charges. Il s’agit de réparer les raccordements des particuliers au réseau d’égouttage à la rue de Ways et de réparer l’affouillement en face du numéro 21: "Le coût des travaux est estimé à 300 000 €. La Ville sera maître de l’ouvrage. Nous avons donc budgété 300 000 € en dépense et 150 000 € en recette suite à l’intervention de la Région wallonne".

Le marché pourrait être ouvert au mois de mai ou juin, avant que les responsabilités judiciaires ne soient déterminées: "J’espère que l’on pourra débuter les travaux en septembre pour les terminer au plus tard à la fin de l’année", poursuit Gérard Couronné.