Genappe : pluie de confettis au carnaval des enfants

Les écoliers sont partis du ballodrome. Ils avaient à disposition des poignées de confettis. Les enfants ont ensuite pu assister à un spectacle du magicien Doug Spincer présenté au hall omnisports. Vers 15 h 45, les trois sociétés de gilles ont rejoint les enfants pour un grand rondeau organisé à leur attention. Le rondeau final a suivi vers 17 h 30 sur la Grand-Place, avant le feu d’artifice et le brûlage des bosses.

Félix Vercouter, dont c’était le premier carnaval comme président, était heureux du succès de l’ensemble des festivités carnavalesques 2023 : "Le Comité des fêtes de Genappe se réjouit de cette excellente édition qui a rempli toutes ses promesses. Nous remercions tout particulièrement nos trois sociétés locales, magnifiques et exemplaires: les Amis réunis de la Dyle, les Paysannes et Gilles de Genappe et les Chenappans".

Les Amis réunis de la Dyle contrariés dimanche

Un problème est survenu en cours de soirée dimanche: "Il s’agit d’un problème de communication. La police fédérale a contraint les Amis réunis de la Dyle à regagner leur local entre 20 h 15 et 20 h 30, soit quatre heures avant la fin de l’autorisation dont ils disposaient". L’échevin des Fêtes, Hector Tubiermont, a alerté le bourgmestre: "J’ai téléphoné à Pascal Neyman, notre chef de corps. Il s’est chargé, via l’officier de garde, de rétablir la situation. Le groupe a ainsi eu l’autorisation de reprendre ses activités", indique le bourgmestre.

"La société a été coupée dans son élan. Ses membres n’avaient plus à cœur de sortir. Les autres sociétés de gilles se sont enquises de la situation. Il existe une belle solidarité entre les trois groupes de gilles", indiquait Félix Vercouter.

Les Amis réunis de la Dyle n’étaient pas complètement découragés. Dès ce lundi, ils étaient à nouveau présents, et en grande forme pour la clôture des festivités qui s’est déroulée sous le soleil, jusqu’à ce que celui-ci disparaisse à l’horizon.