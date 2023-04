Prairie gorgée d’eau: la chasse devient une distribution d’œufs

Malgré le temps de canard, avec beaucoup de pluie, de nombreux enfants aient présents avec leurs parents. Les organisateurs ont eu la présence d’esprit de réorganiser la chausse aux œufs en une distribution d’œufs. Quatre personnages, Bugs Bunny, Félix le chat, l’élan et la poule qui ne pouvait pas manquer cette chasse aux œufs, se sont chargés de la distribution des 120 kg d’œufs en chocolat.

Deux zones ont été organisées via des barrières Nadar, une pour les jeunes de un à cinq ans, dans laquelle les parents pouvaient accompagner leurs enfants et l’autre zone réservées aux jeunes de 6 à 10 dans laquelle jeunes gens et jeunes filles. Chaque enfant pouvait recevoir une grosse poignée d’œufs.