Un cortège plus local mais pas moins sympa au carnaval de Genappe

Malgré cela, le cortège carnavalesque, fort de dix-sept groupes, avait belle allure dimanche lors du défilé dans les rues du centre de Genappe.

Il était emmené par les trois groupes de gilles, les Amis Réunis de la Dyle et leurs dames élégamment habillées, les Paysannes et leurs gilles ainsi que les Chenappans, de plus en plus nombreux. Sans oublier l’école de tambour de Marc Ravet dont l’enthousiasme et la bonne humeur ne sont jamais démentis.

Suivaient ensuite les groupes locaux, emmené par le groupe Sonqonina et ses trois danseuses brésiliennes.

On retrouvait dans le cortège, les Majorets de Maransart, le Renouveau musical de Genappe, les Zwetekes de Villers-la-Ville, les majorettes de Genappe. Les géants de Genappe, Gus, Rosine et le p’tit Jules défilaient eux aussi. Mathilde, blessée, n’avait pas pu être présente.

La Baisythoise avait choisi l’Irlande comme thème. À plusieurs reprises, les Baisythois ont fait le bateau. The New Army d’Ophain distribuait de nombreux confettis ainsi que le groupe La Folie douce venue de Sart-Dames Avelines et le groupe Disco de Genappe.

Les organisateurs pouvaient se montrer satisfaits du succès de foule qu’a rencontré cette édition 2023, épargnée par la pluie. Une édition pleinement réussie: "Le cortège est sympa et varié", indiquait encore Félix Vercouter qui est occupé sur l’organisation depuis deux mois. C’était son premier carnaval en tant que président.