L’éclairage public de nuit sera rétablit le week-end à Genappe

Parmi les trois options qui se présentaient à elle, la Ville de Genappe a choisi de restaurer l’éclairage public la nuit lors des week-ends, soit les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. La mesure aurait dû être appliquée à partir du 1er avril mais Ores aura besoin de plus de temps, compte tenu des connexions du réseau qui n’épousent pas les frontières communales. On parle d’un délai maximum de trois mois. Par contre, pour le carnaval qui se déroule ce week-end, la Ville restera ponctuellement éclairée la nuit.