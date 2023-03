C’est en slip qu’il accueille les policiers la nuit du réveillon...

Voilà pourquoi il a comparu à l’audience correctionnelle de Nivelles le 27 février dernier suite à deux scènes de coups portés à sa compagne.

De la première, il déclarera ne pas trop s’en souvenir. Il retrouve le logis après le boulot. Il a consommé quatre verres d’alcool pour commencer le réveillon du nouvel an 2021 prévu avec sa compagne et la petite sœur de celle-ci. Y aura-t-il des reproches dus à son état? On n’en saura rien.

"C’est possible que j’aie frappé", consentira-t-il à dire avant de reconnaître s’être emporté face aux policiers qui ont été appelés. Il les a accueillis en slip, au beau milieu de la nuit qui, vu la date, n’incite pas particulièrement à un strip-tease urbain.

La seconde scène a lieu le soir du 10 juin 2022. Le couple revient d’une visite chez les parents de la jeune femme. Le chien a des coliques. Et il s’oublie dans l’habitation. La femme lui fait prendre l’air. À son retour, Jules lui lance au visage les excréments de l’animal puis il s’en va acheter des bouteilles d’alcool tandis que la femme se rend chez une amie.

Le retour sera mouvementé. Jules avouera deux claques à la tête "par réflexe", mais il n’en restera pas là. Il frappe les murs avec assez de violence pour se blesser aux doigts et il jette des verres au sol.

Il sera entendu vers 4 h du matin par les policiers devant lesquels il reconnaîtra s’être emporté au point d’avoir menacé sa compagne de s’occuper à sa manière du futur enfant.

Parents et proches du couple seront entendus. Ils parleront d’une même voix, un homme gentil et attentionné aussi longtemps qu’il est sobre.

Le parquet et l’avocat Thierry Bayet seront eux aussi d’accord pour considérer que l’alcool est à combattre dans le chef d’un prévenu contre lequel le premier demandera 18 mois de probation autonome et le second une suspension probatoire. Mêmes conditions, une formation à la gestion de la violence en couple et l’arrêt de consommation d’alcool.

Le tribunal a retenu la suspension probatoire.