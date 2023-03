Recours de la Ville de Genappe contre le permis New Wind

Les riverains et la Ville ont introduit un recours au Conseil d’État contre le premier permis délivré en 2019 à New Wind pour l’installation de cinq éoliennes entre le quartier de Promelles et le lieu-dit Bruyère Madame. Le Conseil d’État n’a pas encore statué. New Wind a introduit une deuxième demande de permis pour cinq éoliennes, avec une augmentation de la puissance. Le permis a été accordé en recours par les ministres Tellier et Borsus. Les riverains ont introduit un nouveau recours, la Ville devait se prononcer pour savoir si elle aussi allait en recours, comme elle l’avait fait pour le premier permis